The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Le Temps guarda all’estero, arriva edizione digitale per la Francia

Keystone-SDA

Le Temps guarda ai lettori francesi: il quotidiano ginevrino lancia un'edizione digitale rivolta al pubblico dell'esagono. Offrirà "uno sguardo indipendente, sfumato e analitico sull'attualità francese e internazionale", precisa l'editore in un comunicato odierno.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Fedele ai propri principi di rigore, indipendenza editoriale e pluralismo, la testata intende proporre una lettura articolata, approfondita e affidabile dell’attualità, pensata per il pubblico francese”, si legge nella nota.

L’espansione è guidata dal corrispondente del giornale a Parigi, Paul Ackermann, e si svilupperà nei prossimi mesi. L’ambizione è quella di “convincere e soddisfare i lettori francesi proponendo inchieste, analisi, format esplicativi, interviste e opinioni”.

L’espansione geografica rappresenta una novità assoluta per Le Temps, giornale con sede a Ginevra nato nel 1998 dalla fusione dei quotidiani Le Journal de Genève, La Gazette de Lausanne e Le Nouveau Quotidien. La testata, che ha un organico di circa un centinaio di giornalisti, è dal 2021 proprietà di Aventinus, una fondazione il cui scopo è mantenere una stampa autonoma nella Svizzera romanda.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR