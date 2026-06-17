Leader G7, più armi all’Ucraina e rafforzeremo sanzioni a Russia

Keystone-SDA

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I capi di Stato e di Governo del G7 si dicono "uniti nel nostro incrollabile sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale". Lo si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciata a Évian (F).

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(Keystone-ATS) I leader hanno “concordato di aumentare la fornitura di ulteriori capacità, sistemi e intercettori di difesa aerea, nonché di capacità a lungo raggio”. Al contempo “ci impegniamo ad aumentare la pressione sull’economia di guerra russa. A tal fine, rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas”.

“Riaffermiamo la nostra solidarietà al popolo ucraino, le cui infrastrutture critiche e il cui patrimonio culturale sono sotto attacco” e “lodiamo l’Ucraina per la sua resilienza e per i progressi compiuti in prima linea negli ultimi mesi e sottolineiamo che ora c’è un rinnovato slancio”, aggiungono i leader.

“Siamo inoltre pronti a concedere all’Ucraina licenze per aumentare la sua produzione militare. Sottolineiamo l’importanza della resilienza energetica, sulla base delle esigenze e delle priorità definite dalle autorità ucraine. Abbiamo concordato di fornire ulteriore sostegno all’Ucraina per consentire al paese di affrontare il prossimo inverno”.