The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Leader Groenlandia, ‘noi scegliamo la Danimarca’

Keystone-SDA

"Scegliamo la Danimarca" sugli Stati Uniti. Lo ha detto il leader del governo autonomo groenlandese, Jans-Frederik Nielsen, in conferenza stampa con la premier danese Mette Fredriksen.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “La Groenlandia non è in vendita”, ha ripetuto Nielsen, sottolineando che “non vuole essere comprata dagli Stati Uniti, non vuole essere controllata dagli Stati Uniti”. E ha aggiunto: “Se dobbiamo scegliere adesso scegliamo la Danimarca, la Nato, l’Unione Europea”.

La Danimarca “non sta cercando il conflitto, ma il messaggio è chiaro: la Groenlandia non è in vendita”, ha dal canto suo affermato Frederiksen, indicando che la Nato deve “difendere la Groenlandia tanto quanto ogni altro millimetro del suo territorio”.

La Danimarca sta affrontando una “pressione inaccettabile” da parte del più stretto alleato riguardo alla Groenlandia, ha poi detto la premier, avvertendo che sul tema “ci aspetta la parte più difficile”.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR