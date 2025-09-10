The Swiss voice in the world since 1935
Lecornu ai francesi, “ce la faremo”. Bayrou offre aiuto

Keystone-SDA

Il nuovo primo ministro francese Sébastien Lecornu, durante la cerimonia di passaggio delle consegne dal suo predecessore François Bayrou, si è rivolto ai francesi esclamando: "Ce la faremo!".

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Lecornu ha ringraziato Bayrou e ha nuovamente “reso omaggio” al suo “coraggio” dopo 8 mesi alla guida del governo. “Dico alle francesi e ai francesi che ce la faremo”, ha detto.

Il nuovo premier ha poi illustrato brevemente il suo “metodo” e il “cambiamento” che intende imprimere all’azione di governo. Durante la cerimonia ha promesso di “cambiare”, anticipando che lui e i suoi collaboratori dovranno “essere più seri nel modo di lavorare con le opposizioni”, oltre ad “essere più creativi”.

“Servirà rompere con il passato e non soltanto nella forma o nel metodo – ha detto Lecornu – serve rompere anche sul fondo” delle questioni.

Anche Bayrou ha preso la parola, citando “tre parole” che gli vengono in mente lasciando palazzo Matignon: “Aiutare, unire e inventare”.

“Aiutare – ha spiegato Bayrou al fianco di Lecornu – e io farò di tutto per aiutare il governo. Il mio aiuto è scontato nei prossimi mesi”. “Unire, poiché – ha spiegato – non credo che il nostro Paese resterà eternamente fra divisioni, offese e violenza”. Infine, “inventare, perché non credo nemmeno che resteremo un Paese in cui politici e forze politiche continueranno a pretendere che la realtà non esista, che non si vuole vedere. Penso che dovremo inventare il mondo nuovo che si imporrà a partire dalla realtà”.

