Lecornu fa annunci per convincere il PS a non sfiduciarlo

Keystone-SDA

Aumento del bonus di attività per più di 3 milioni di famiglie in difficoltà, nessun aumento della fiscalità per i nuclei familiari, 400 milioni per chi affitta alloggi come case popolari: queste alcune delle misure annunciate dal premier francese Sébastien Lecornu.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lecornu ha parlato al termine della prima giornata di sospensione del dibattito sulla legge di bilancio, una misura decisa ieri sera quando il primo ministro si è reso conto dell’impossibilità di far passare il suo progetto di finanziaria ricorrendo al voto dei deputati. Sembra quindi deciso, a partire da martedì prossimo, il ricorso ad una delle “scorciatoie” che Lecornu avrebbe voluto evitare con il suo metodo di negoziatore: far approvare la manovra chiedendo la fiducia al governo oppure tramite un decreto. Nel suo discorso, il premier non ha però chiarito quale sarà la strada prescelta, limitandosi ad annunciare concessioni in direzione soprattutto del Partito socialista, i cui voti basterebbero per evitare la sfiducia al governo e quindi l’approvazione della manovra.

“Questa legge di bilancio sarà diversa dal progetto iniziale – ha detto il premier -, è migliorata. Può unificare. Ed è, ne sono convinto, responsabile”. Secondo lui, la finanziaria 2026 cosi come sarà sottoposta all’Assemblée Nationale, consentirà di ridurre il deficit al 5% del Pil e “forse anche al di sotto”, se la crescita resterà “sostenuta”.