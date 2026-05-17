Lefebvriani confermano ordinazioni, nonostante l’alt del Vaticano

Keystone-SDA

"La cerimonia di consacrazione episcopale annunciata dalla Fraternità sacerdotale San Pio X si terrà come previsto il primo luglio 2026, nel prato di Écône (in territorio del comune vallesano di Riddes)".

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(Keystone-ATS) Lo comunicano i Lefebvriani nonostante il Vaticano abbia annunciato nei giorni scorsi che questo sarebbe considerato uno scisma con la conseguenza della scomunica. La cerimonia, fanno sapere i tradizionalisti sul loro sito internet, avverrà “proprio nel luogo in cui furono celebrate le consacrazioni del 1988 dall’arcivescovo Marcel Lefebvre”.

“Questo evento storico riunirà quasi 15’000 fedeli, oltre a circa 1300 sacerdoti, monaci e suore provenienti da tutto il mondo”.