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Lefebvriani verso lo scisma, tutto in diretta sui social

Keystone-SDA

I lefebvriani tirano dritto sulle consacrazioni episcopali, senza ascoltare l'ultimo appello del Papa lanciato ieri, avviandosi dunque verso lo scisma.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) E rispetto a quanto avvenuto esattamente 38 anni fa, quando con lo stesso atto furono scomunicati da Giovanni Paolo II, la cerimonia che si svolge sempre ad Ecône, in Vallese, avviene anche in diretta sui canali social della Fraternità San Pio X, visibile dunque in tutto il mondo con commenti alla celebrazione in varie lingue.

I futuri vescovi che saranno ordinati senza mandato del Papa sono: Abate Pascal Schreiber (Svizzera); Abate Michael Goldade (Stati Uniti); Abate Michel Poinsinet di Sivry (Francia); Abate Marc Hanappier (Francia).

Oltre 17 mila i fedeli presenti, annunciano i Lefebvriani ai quali il Papa ieri ha rivolto l’ultimo appello chiedendo di tornare sui loro passi e non fare lo scisma. La risposta al Papa del superiore generale, don Davide Pagliarani: “Noi al servizio della Chiesa, ci benedica”.

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