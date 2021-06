Legge CO2: bocciata dal 51,6% dei votanti

C'è grande attesa per l'esito della votazione KEYSTONE/DPA-Zentralbild/JAN WOITAS sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 giugno 2021 - 17:57

(Keystone-ATS)

La Legge sul CO2 è stata bocciata dal 51,6% dei votanti. A pesare in favore del "no" sono stati in particolare i cantoni rurali, più sensibili alle argomentazioni degli oppositori.

Il progetto ha perso gradualmente sostegno con il passare delle settimane. Gli argomenti finanziari sostenuti dagli oppositori, che hanno fatto campagna a tappeto nelle aree discoste del Paese, hanno finito per fare breccia. Sul progetto ha probabilmente avuto un influsso negativo anche la concomitante votazione sulle due iniziative agrarie, che hanno oscurato il tema della salvaguardia del clima.

In Ticino la legge è stata respinta con il 55,5% dei voti, per una partecipazione del 48,7%. Nei Grigioni - dove ha preso parte allo scrutinio il 59,7% degli aventi diritto - la bocciatura è stata del 53,4%.

Fra i campioni del "no" spiccano i cantoni della Svizzera centrale, come Svitto (65,5%), Uri (65,0%), Nidvaldo (61,8%), Obvaldo (63,8%), Glarona (60,0%), ma anche tutta la parte orientale del Paese, come ad esempio ad Appenzello Interno (64,9%) o San Gallo (57,1%), ai quali vanno ad aggiungersi i romandi Vallese (60,1%), Giura 858,2%), Friburgo (55,6%). Meno nette le opposizioni a Berna (51,5%), Lucerna (52,0%) e Zugo (52,3%).

Sull'altro fronte, un "sì" deciso è giunto da Basilea Città (66,6%), Ginevra (61,4%), ma anche, seppur meno marcato, da Vaud (53,2%), Neuchâtel (52,6%) e Zurigo.

La normativa aveva come obiettivo il dimezzamento, entro il 2030, dei gas a effetto serra emessi dalla Svizzera rispetto al 1990, per rispettare gli impegni presi firmando l'Accordo di Parigi sul clima. Si basava in gran parte sul principio "chi inquina paga", con una ridistribuzione alla popolazione e alle imprese della maggior parte delle imposte riscosse.

Oltre a una tassa sui biglietti aerei compresa fra 30 e 120 franchi e all'aumento del prezzo dei carburanti fino a un massimo di 10 centesimi al litro (12 dal 2025), contemplava una serie di altre misure, per esempio per il risanamento e il riscaldamento degli immobili, e l'istituzione di un fondo per il clima.

Dopo l'approvazione da parte delle Camere federali nel settembre del 2020, con la sola opposizione dell'UDC, contro la legge è stato lanciato un referendum da due distinti comitati. Il primo, composto da rappresentanti dell'industria automobilistica, dei trasporti, dell'aviazione, dell'edilizia, del petrolio e della politica, ha messo in guardia contro il rischio di più burocrazia, più divieti e soprattutto nuove tasse.

Secondo i loro calcoli la Legge sul CO2 sarebbe costata alla collettività e all'economia dai 30 ai 40 miliardi di franchi, e l'onere aggiuntivo per una famiglia di quattro persone sarebbe stato di almeno 1500 franchi all'anno. Il secondo comitato era formato da quei settori ambientalisti, principalmente romandi, che ritenevano la normativa troppo timida per lottare efficacemente contro il riscaldamento climatico. Complessivamente hanno raccolto 72'622 firme valide.

Per il Consiglio federale, i costi di un cambiamento climatico incontrollato supereranno di gran lunga quelli generati dalle misure di protezione dell'ambiente.