Legge Covid approvata dal popolo, gfs.bern

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 giugno 2021 - 13:02

Commercianti, ristoratori e indipendenti continueranno a essere sostenuti in caso di difficoltà legate alla crisi del coronavirus. Stando a una prima tendenza dell'istituto gfs.bern, gli Svizzeri hanno approvato oggi la Legge Covid-19 con il 61% dei voti.

I primi risultati parziali cantonali confermano tale trend. Dopo lo spoglio delle schede per corrispondenza, i Ginevrini sostengono il testo con il 69% dei voti, i Vodesi con il 68% e gli Zurighesi con il 61%. Anche a Basilea il "sì" prevale con una percentuale del 69%.

Tali risultati non costituirebbero una sorpresa visto che la maggioranza di partiti e associazioni ha invitato a sostenere la legge, votata dal Parlamento federale il 25 settembre 2020, che rappresenta lo strumento principale per attenuare le conseguenze sociali ed economiche della pandemia.

Nessun voto di sfiducia

Il comitato contrario alla legge, denominato "Amici della Costituzione", non è così riuscito a trasformare lo scrutinio in un voto di sfiducia nei confronti del Consiglio federale. Durante la campagna il campo del "no", ha tentato di convincere i cittadini che il governo ha reso "le persone malate dalla paura" e ha tolto loro le libertà .

Ultimamente gli "Amici della Costituzione" hanno criticato in particolare le spiegazioni di voto del Consiglio federale, accusandolo di ingannare la popolazione. A loro avviso, il libretto era incompleto, poiché non menzionava il certificato sanitario. Una denuncia è stata inoltrata nel canton Svitto contro il testo.

Approvvigionamento in medicinali

Tali argomenti non hanno però convinto la popolazione, che è stata più sensibile agli aiuti economici per i settori che hanno particolarmente sofferto a causa della pandemia. La Legge Covid-19 consente infatti di sostenere finanziariamente le persone e le imprese colpite dalla crisi.

Se fosse stata bocciata gli aiuti della Confederazione, di cui hanno assoluto bisogno più di 100'000 imprese e oltre un milione di persone, sarebbero stati a rischio, hanno sottolineato Consiglio federale, Cantoni e tutti i partiti, ad eccezione dell'UDC, durante la campagna.

Oltre a ristoratori, commercianti e indipendenti, i teatri, i cinema, i fitness e le agenzie di viaggio ne beneficeranno. Il telelavoro, la chiusura dei ristoranti, delle scuole o dei negozi, non hanno invece nulla a che fare con la Legge Covid-19, visto che sono regolamentati dalla legge sulle epidemie.

Il testo consente inoltre di garantire l'approvvigionamento del Paese in medicinali, apparecchi respiratori, equipaggiamenti di protezione e altri beni medici importanti. Crea inoltre le basi legali per la presa a carico dei test da parte della Confederazione o l'istituzione di un certificato vaccinale.