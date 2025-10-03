The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Legge divieto Hamas, Procura federale avvia procedimenti penali

Keystone-SDA

Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha avviato i primi procedimenti penali in relazione alla legge che vieta Hamas e le organizzazioni affiliate, entrata in vigore a maggio. Lo ha comunicato la stessa procura federale oggi.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) È ancora troppo presto per presentare un bilancio concreto, scrive l’MPC in una nota: per il momento è solo possibile indicare che attività in questo senso sono in corso.

Il divieto di Hamas è in vigore dal 15 maggio. In precedenza, in Svizzera erano vietati per legge solo la milizia terroristica ISIS e la rete terroristica Al-Qaeda. Dopo i massacri compiuti dall’organizzazione palestinese Hamas nel sud di Israele il 7 ottobre 2023, entrambe le Camere federali si sono espresse a favore del divieto anche di Hamas.

La legge è valida per cinque anni e fornisce alle autorità elvetiche gli strumenti necessari per intervenire contro eventuali attività di Hamas o azioni di sostegno all’organizzazione in Svizzera. Agevola inoltre l’emanazione di misure preventive di polizia, quali i divieti d’entrata o le espulsioni, nonché l’assunzione di prove nei procedimenti penali contro eventuali attività di Hamas. Rende anche più difficile per l’organizzazione islamica utilizzare la Confederazione come crocevia finanziario.

L’MPC aveva negli scorsi anni avviato un’indagine in relazione a potenziali finanziamenti del terrorismo: nell’estate del 2023 l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) aveva presentato una denuncia per sospetto finanziamento di Hamas dalla Svizzera.

Tuttavia la Procura federale ha indicato che il procedimento è stato ora archiviato. Dopo “approfondite indagini” della Polizia giudiziaria federale (PGF) e diversi interrogatori, il sospetto non è stato confermato. Stando quanto indicato nella nota, l’MPC aveva avviato le indagini su questo caso già prima del 7 ottobre 2023.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
10 Mi piace
46 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
38 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR