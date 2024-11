Levrat: “sinistra dovrebbe lodarci per ciò che facciamo alla Posta”

Keystone-SDA

La sinistra dovrebbe elogiare la dirigenza della Posta per quello che sta facendo.

(Keystone-ATS) Lo sostiene il presidente del consiglio di amministrazione (Cda) Christian Levrat, che due decenni or sono – quale sindacalista e numero uno del PS svizzero – si era battuto con veemenza contro la riduzione della rete postale.

“Quello che si dimentica è che la Posta è un’impresa pubblica e ciò che stiamo facendo è creare il servizio pubblico digitale di domani”, afferma il 54enne in un’intervista mattutina alla radio romanda RTS.

Ma non è che Levrat finirà la carriera a destra – chiede la giornalista – dopo averla cominciata a sinistra? “Proprio no, perché creiamo il servizio digitale di domani e perché ci assicuriamo che nel 2030-2040 avremo sempre un servizio pubblico, ma pertinente, in linea con i bisogni della popolazione”, assicura l’ex presidente del partito socialista (2008-2020) ed ex vicepresidente dell’Unione sindacale svizzera (2003-2008).

“Devo confessare che sono dispiaciuto di vedere a volte i miei compagni bloccati nei dibattiti degli anni 2000”, prosegue il giurista con laurea in giurisprudenza conseguita a Friburgo. “Quello che mi colpisce è vedere dei vostri colleghi giornalisti che pubblicano citazioni di quello che dicevo nel 2004”, prosegue l’ex consigliere nazionale (2003-2012) e consigliere agli Stati (2012-2021) friburghese. “Si può trarre due conclusioni: una è che avrei tradito le mie idee e che sarei diventato di destra, l’altra è che il dibattito pubblico è rimasto bloccato a quello che era nel 2004. Credo che si dovrebbe prendere atto del fatto che viviamo 20 anni più tardi”.

Sta dicendo – insiste la cronista di RTS – che per fortuna il dibattito pubblico evolve e lei con esso? “No, dico che vent’anni più tardi stiamo creando un servizio pubblico moderno e pertinente: la sinistra dovrebbe applaudire nel vedere un’impresa che appartiene interamente allo stato impegnarsi con tanta forza su questa strada”, conclude Levrat.

Christian Levrat è presidente del Cda della Posta dal primo dicembre 2021. Ha alle spalle una carriera politica, ma nessun incarico di dirigente aziendale. La sua nomina è avvenuta da parte del Consiglio federale su proposta della collega di partito e responsabile del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) Simonetta Sommaruga. Levrat era succeduto a Urs Schwaller: un altro friburghese, ma PPD, che da parte sua era stato proposto dall’allora numero uno del DATEC Doris Leuthard, esponente dell’allora Partito popolare democratico (PPD), oggi Centro.