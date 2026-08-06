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Lex Netflix: il sostegno al cinema svizzero aumenta del 25%

Keystone-SDA

Gli investimenti nella creazione cinematografica elvetica sono aumentati del 25% nel 2025 grazie all'applicazione della "Lex Netflix". Le piattaforme e i diffusori interessati hanno destinato 19,9 milioni di franchi a opere e misure di sostegno.

Questo contenuto è stato pubblicato al
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(Keystone-ATS) Questo aumento è una conseguenza della nuova Legge sul cinema (LCin), approvata in votazione nel 2022 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2024, detta “Lex Netflix” che impone un obbligo di investimento per la produzione di pellicole “made in Switzerland”, ricorda oggi in una nota l’Ufficio federale della cultura (UFC). Le società interessate devono consacrare almeno il 4% del loro reddito lordo annuo ottenuto in Svizzera alla produzione cinematografica nazionale.

In totale, 22 aziende erano sottomesse a questo obbligo nel 2025. Esse hanno realizzato un fatturato determinante di 817 milioni di franchi lo scorso anno, un aumento del 9%. Tale attività corrisponde ad un obbligo di investimento di 32,7 milioni di franchi, mentre le cifre effettivamente investite ammontavano a 19,9 milioni di franchi.

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