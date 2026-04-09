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Libano, “oltre 300 morti per gli attacchi israeliani di ieri”

Keystone-SDA

Il ministero della Salute libanese ha dichiarato che gli attacchi israeliani avvenuti ieri in tutto il Paese hanno causato la morte di oltre 300 persone e il ferimento di almeno 1'150.

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(Keystone-ATS) Il ministero ha affermato che “gli attacchi aerei del nemico israeliano di ieri hanno provocato un bilancio preliminare di 303 martiri e 1’150 feriti”, aggiungendo che il bilancio complessivo dall’inizio della guerra tra Israele e Hezbollah, sostenuto dall’Iran, il 2 marzo, è salito a 1’888 morti e 6’092 feriti.

Il Ministero ha avvertito che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare ulteriormente, poiché le operazioni di ricerca sono ancora in corso, così come le analisi del Dna sui corpi trasferiti negli ospedali.

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