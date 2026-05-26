Libano: media, IDF opera via terra oltre la linea gialla

Keystone-SDA

Soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano oltre la "linea gialla" della tregua armata. Lo riferisce l'emittente israeliana Channel 12.

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(Keystone-ATS) Secondo quanto riportato da Ynet, i soldati israeliani già presenti nel Libano meridionale hanno iniziato a effettuare negli ultimi giorni operazioni via terra oltre il fiume Litani, che delimita la “linea gialla” della tregua armata, con l’obiettivo di allontanare ulteriormente dal confine israeliano Hezbollah e in particolare la minaccia dei droni esplosivi.

“Stiamo intensificando la nostra operazione in Libano. L’esercito sta operando con ingenti forze sul terreno, prendendo il controllo di aree per fortificare la fascia di sicurezza e proteggere le comunità del nord”, spiega il premier israeliano Benyamin Netanyahu in una dichiarazione video. “Stiamo portando avanti – ha aggiunto – un enorme sforzo nazionale per promuovere soluzioni creative e innovative contro i droni esplosivi.”

Intanto fonti militari israeliane riferiscono che l’attacco di ieri sera a Machghara, nel sud della valle della Beqaa, ha colpito infrastrutture di Hezbollah, provocando 14 vittime. Oggi pomeriggio l’esercito (IDF) ha diffuso un nuovo ordine di evacuazione per le cittadine di Machghara e Sahmar.

Il ministero della salute libanese ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise e 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese.

Secondo i dati del ministero, da quando le ostilità sono riprese il 2 marzo 3’213 persone sono state uccise e 9’737 ferite in attacchi israeliani.