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Libano: Nna, due aerei israeliani colpiscono Nabatiye

Keystone-SDA

Due raid aerei israeliani hanno colpito questa mattina i dintorni di Nabatiye, principale cittadina nell'entroterra del sud del Libano, segnando le prime incursioni condotte da caccia israeliani dall'entrata in vigore del cessate il fuoco sabato scorso.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo fonti locali citati dall’agenzia nazionale libanse (Nna), gli attacchi sono avvenuti mentre nella città erano in corso processioni per le commemorazioni dell’Ashura, principale ricorrenza nel calendario religioso sciita.

Nella notte, poco dopo la mezzanotte, altri due raid di caccia israeliani avevano preso di mira Beit Yahoun, nel distretto di Bint Jbeil.

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