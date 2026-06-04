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Libano: premier, negoziati erano l’opzione migliore e più rapida

Keystone-SDA

"I negoziati" con Israele "non erano l'unica opzione a nostra disposizione ma erano la migliore". Lo ha detto il premier libanese Nawaf Salam, definendola "la via più rapida e meno costosa per il Libano e il popolo libanese, così come per il sud e i suoi abitanti".

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(Keystone-ATS) Salam, citato dal quotidiano libanese “L’Orient Le Jour”, ha riconosciuto che “i negoziati non sono stati facili” e che la delegazione libanese ha dovuto affrontare “l’intransigenza israeliana”. E ha ribadito le richieste di Beirut: “il completo ritiro di Israele dal nostro territorio” e “il ritorno dei nostri cittadini alle loro case e ai loro villaggi, con dignità e sicurezza”.

Salam ha anche dichiarato che “il prossimo passo è pratico e tangibile: lo schieramento dell’esercito libanese nelle zone pilota come prima fase”, ha affermato Salam, secondo quanto riportato dal ministro dell’Informazione Paul Morcos dopo una riunione di gabinetto, aggiungendo che “ciò non pregiudica il nostro diritto a un ritiro (israeliano) completo, ma ci avvicina ad esso”.

Secondo una dichiarazione congiunta rilasciata dopo i colloqui di Washington, respinti da Hezbollah, Israele e Libano hanno concordato di creare “zone pilota” nel sud del paese dove le forze dell’esercito libanese “assumeranno il controllo esclusivo del territorio, escludendo tutti gli attori non statali”.

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