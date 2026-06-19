Libano: raid aerei israeliani nella notte, almeno 16 morti

Keystone-SDA

Condividi

Le Forze di difesa israeliane (Idf) indicano di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture dell'organizzazione paramilitare islamista sciita e antisionista Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo scrive il quotidiano in linea The Times of Israel, aggiungendo che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall’Iran.