Liechtenstein: ipotesi veto Principe su iniziativa pro aborto

Keystone-SDA

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Un'iniziativa popolare vuole introdurre in Liechtenstein il diritto all'aborto fino alla dodicesima settimana di gravidanza. Il comitato promotore rischia però di scontrarsi con il diritto di veto del principe ereditario Alois del Liechtenstein.

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(Keystone-ATS) L’iniziativa è stata lanciata lo scorso 19 giugno da un gruppo di donne, dal partito Freie Liste (Lista libera) e dal suo movimento giovanile e ha tempo fino a fine luglio per raccogliere le 1000 firme necessarie. Gli iniziativisti hanno spiegato a Keystone-ATS di non avere dubbi sul fatto che l’obiettivo verrà raggiunto.

Al momento, nel Principato l’interruzione di gravidanza non è ammessa. Le donne che desiderano compiere questo atto possono recarsi all’estero, ma non possono parlarne sul territorio liechtensteiniano con un ginecologo e nessuna assicurazione sanitaria riconosce loro i costi sostenuti. “L’odierna situazione legale è caratterizzata da stigma e tabù e non rispecchia la situazione di numerose donne del nostro Paese”, sostiene il comitato iniziativista.

Tuttavia il principe ereditario – e reggente di Stato – Alois ha il diritto di veto su qualsiasi decisione popolare e parlamentare e ha dichiarato al quotidiano “Liechtensteiner Vaterland” che intende farne uso in questo caso. A Keystone-ATS il suo Ufficio della comunicazione ha aggiunto che “il motivo principale è che nelle disposizioni relative all’interruzione di gravidanza non viene sufficientemente protetto il bene giuridico fondamentale della tutela della vita”.

Non è la prima volta che il Liechtenstein si china su questa tematica: un’iniziativa popolare analoga era stata respinta dal 52% dei votanti nel 2011, dopo che già allora il principe ereditario aveva annunciato la sua contrarietà.

Un sondaggio condotto nelle scorse settimane dal Liechtenstein-Institut presso 1022 aventi diritto di voto ha però mostrato un tasso di approvazione al progetto pari al 62%.