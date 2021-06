Linea ad alta tensione del San Gottardo interrata nel nuovo tunnel

La linea ad altissima tensione del San Gottardo sarà interrata nella nuova galleria autostradale KEYSTONE/DOMINIC STEINMANN sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 02 giugno 2021 - 12:04

La vecchia linea aerea ad altissima tensione del San Gottardo verrà interrata nella nuova galleria autostradale. Lo ha indicato oggi in una nota Swissgrid, la società che gestisce le reti elettriche elvetiche, cioè il trasporto dell'elettricità.

Lunga circa 18 chilometri, sarà la più lunga linea con cavi sotterranei della Svizzera.

I cavi della linea ad altissima tensione verranno posati in un canale tecnico separato (WELK HS) sotto la corsia di emergenza in concomitanza con la costruzione del secondo tunnel autostradale. L'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha confermato a Swissgrid che il progetto non richiede lo svolgimento di una procedura di pianificazione del Piano settoriale degli elettrodotti, viene precisato nel comunicato.

Diverse convenzioni concernenti il canale tecnico sono state stipulate con l'Ufficio federale delle strade (USTRA). Nel corso dei prossimi anni Swissgrid elaborerà il progetto di dettaglio per l'interramento della linea ad altissima tensione tra Airolo e Göschenen (UR). In futuro, la linea 220 kV tra Airolo e Mettlen - che dovrebbe essere operativa nel 2028 - costituirà un tassello molto importante del collegamento nord-sud e contribuirà a garantire un approvvigionamento elettrico in Svizzera e in Europa.

Impatto ridotto sul paesaggio alpino

La nuova linea sotterranea consentirà lo smantellamento di oltre 60 tralicci dell'attuale linea aerea su una lunghezza di 23 chilometri tra il passo del San Gottardo e le Gole della Schöllenen nel Canton Uri.

Tra la sottostazione di Airolo e il portale sud della galleria autostradale, i cavi verranno interrati in un bauletto di cemento per 300 metri. Da qui la linea proseguirà per 17 chilometri sotto la corsia di emergenza del nuovo tunnel in un canale tecnico separato, dove i cavi verranno fissati su apposite mensole metalliche.

Dal portale nord della galleria fino a Göschenen i cavi verranno nuovamente inseriti in un bauletto in cemento per 800 metri, fino a raggiungere il palo di transizione aereo/cavo. Da qui la linea continuerà in aereo fino alla sottostazione di Mettlen.

Costi/benefici

Swissgrid ha valutato sia costi e vantaggi di una linea parzialmente in cavo sia quelli del risanamento dell'attuale linea aerea. Da questa valutazione è risultato che l'interramento della linea rappresenta una scelta adeguata, nonostante i costi siano tre volte superiori. Negli investimenti di Swissgrid, che ammontano a 107 milioni, sono compresi le spese sia per l'acquisto e la posa dei cavi sia per la costruzione dei tratti di collegamento.

Sul sito web di Swissgrid e dell'USTRA sono disponibili informazioni dettagliate sui progetti di rete e autostradali. Inoltre, Swissgrid sarà presente con uno stand nei due infocentri di USTRA ad Airolo e a Göschenen (UR), che apriranno il 1° agosto 2021.