Locarno Film Festival: Leopard Club Award a Emma Thompson

Keystone-SDA

L'attrice e sceneggiatrice britannica Emma Thompson è stata insignita del Leopard Club Award del Locarno Film Festival. Il premio le verrà consegnato venerdì 8 agosto in Piazza Grande. Lo indicano in una nota odierna gli organizzatori.

2 minuti

(Keystone-ATS) Thompson, nata a Londra nel 1959, “vanta una straordinaria carriera come attrice, sceneggiatrice e produttrice per il cinema e la televisione”, si legge nella nota del Locarno Film Festival.

L’attrice britannica è stata pluripremiata nel corso della sua carriera, con fra gli altri anche un Oscar per la migliore attrice in “Casa Howard” di James Ivory (1992), pellicola che l’ha resa internazionalmente nota. Nel 1996 si è aggiudicata l’Oscar per la miglior sceneggiatura per la trasposizione cinematografica del romanzo di Jane Austen “Ragione e sentimento” (“Sense and Sensibility”), diretto da Ang Lee.

Thompson è nota al grande pubblico anche per aver interpretato la professoressa di Divinazione Sibilla Cooman nella saga di Harry Potter.

A Locarno, venerdì 8 agosto in Piazza Grande, dopo la premiazione si potrà assistere alla proiezione in prima mondiale del thriller “The Dead of Winter” di Brian Kirk, che vede l’attrice britannica in veste di protagonista nonché di produttrice esecutiva, prosegue la nota.

“Onorare il talento di un’interprete geniale e poliedrica come Emma Thompson con il Leopard Club Award è un riconoscimento dovuto a un’artista che ci ha commosso, ci ha fatto pensare, ci ha divertito e che, soprattutto, non ha mai smesso di sorprenderci”, afferma il direttore artistico del Locarno Film Festival, Giona A. Nazzaro citato nel comunicato.

La 78esima edizione del Locarno Film Festival si tiene dal 6 al 16 agosto. Il riconoscimento è stato attribuito in passato ad attrici del calibro di Irène Jacob, Hilary Swank, Meg Ryan, Faye Dunaway e Mia Farrow.