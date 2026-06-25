Locarno Film Festival: Leopard Club Award a Virginie Efira

Keystone-SDA

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Il Locarno Film Festival renderà omaggio a Virginie Efira il prossimo 7 agosto, consegnandole il Leopard Club Award.

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(Keystone-ATS) Negli ultimi dieci anni, l’attrice si è affermata come una delle figure più importanti del cinema in lingua francese, motiva in una nota divulgata oggi la kermesse ticinese.

Vincitrice del premio César come migliore attrice nel 2023 per “Revoir Paris” di Alice Winocour, Efira ha preso parte a numerosi progetti “sorprendenti e formalmente innovativi diretti da alcuni degli autori più originali del cinema contemporaneo”, si legge nel comunicato.

Nel corso del festival, l’attrice nata in Belgio presenterà “Soudain” di Ryusuke Hamaguchi, per il quale ha vinto il premio per la migliore interpretazione femminile durante l’ultimo Festival di Cannes. Si tratta del primo film del regista nipponico in lingua francese e ambientato prevalentemente al di fuori della sua patria d’origine. Per questo ruolo, Efira ha imparato a recitare in parte in giapponese.

“Virginie Efira incarna l’essere interprete e attrice con una sensibilità unica. Audace e riflessiva, istintiva e ironica, la sua presenza ha offerto al cinema mondiale uno sguardo unico e capace di reinventarsi continuamente”, ha commentato, citato nel comunicato, il direttore artistico del Locarno Film Festival Giona A. Nazzaro.

Il Leopard Club, l’organizzazione che sostiene l’evento, omaggia ogni anno con il riconoscimento una grande personalità del cinema che, attraverso la sua opera, ha saputo lasciare un segno nell’immaginario collettivo. Ad aver ricevuto il premio sono una parata di star quali Faye Dunaway, Mia Farrow, Andy García, Stefania Sandrelli, Adrien Brody, Meg Ryan, Hilary Swank, Kasia Smutniak, Daisy Edgar-Jones, Irène Jacob ed Emma Thompson.