Locarno Film Festival: nuovo premio per film in Piazza Grande

(Keystone-ATS) Il Locarno Film Festival attribuirà quest’anno un nuovo premio a un lungometraggio proiettato in Piazza Grande, in collaborazione con la principale piattaforma social per cinefili Letterboxd.

La rassegna locarnese è orgogliosa di essere il primo festival cinematografico internazionale a inaugurare una partnership con Letterboxd per un importante premio a un film della selezione ufficiale, indica un comunicato diramato oggi.

Il “Letterboxd Piazza Grande Award” verrà assegnato “a un nuovo lungometraggio presentato in Piazza Grande e capace di declinare i valori e i pregi artistici del panorama cinefilo contemporaneo con il potenziale commerciale del circuito festivaliero internazionale”, viene spiegato. Letterboxd e i canali del Locarno Film Festival dedicheranno ampio spazio al titolo vincitore, conferendogli maggiore visibilità internazionale.

La giuria del premio sarà composta da membri della redazione di Letterboxd e da giovani critici cinematografici accreditati al Festival. La cerimonia di consegna si terrà in Piazza Grande durante la serata finale, sabato 17 agosto.

Letterboxd è un network globale di appassionati di cinema provenienti da oltre 190 paesi, i quali possono votare, recensire, condividere e tenere traccia delle proprie abitudini cinefile. Con oltre 13 milioni di iscritti, Letterboxd collabora regolarmente con diverse case cinematografiche e organizzazioni del settore.

Il suo pubblico, fortemente coinvolto, può inoltre ampliare le proprie conoscenze grazie al braccio mediatico di Letterboxd, che comprende un magazine online (Journal), un podcast (The Letterboxd Show) e molti altri contenuti pensati per dare risalto ai film.