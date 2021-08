Locarno Film Festival: riflettori puntati sul "più piccolo tra i più grandi"

Un paradiso per gli amanti del cinema. Cosa rende il Festival del Film di Locarno così diverso?

Questo contenuto è stato pubblicato il 04 agosto 2021

Eduardo Simantob Nato a San Paolo, in Brasile, membro della redazione portoghese e responsabile della rubrica culturale di swissinfo.ch. Basato a Zurigo, Simantob ha lavorato per la carta stampata e i media digitali, per coproduzioni internazionali di documentari, nelle arti visive (terza biennale di Bahia; Johann jacobs Museum/Zurigo), ed è stato professore ospite in narrativa transmediale presso l'Alta scuola di Lucerna (HSLU – Camera Arts, 2013-17) Altri articoli di quest’autore / autrice | Redazione di lingua portoghese Carlo Pisani

Realizzatore cinematografico italiano, cresciuto in Africa, ora chiama "casa" la Svizzera. Carlo ha studiato presso il Centro Sperimentale di Cinematografia italiano e ha lavorato come montatore di documentari e regista/produttore a Berlino e a Vienna. Lavora con strumenti multimediali per creare avvincenti narrative. Altri articoli di quest’autore / autrice | Multimedia

Nel 2020, il Locarno Film FestivalLink esterno si è preso il suo unico anno sabbatico della sua lunga storia. La 74° edizione inizia il 4 agosto e molti habitué hanno rinunciato all'appuntamento a causa delle restrizioni di viaggio. I cinefili presenti a Locarno possono dal canto loro gustarsi un ricco programma, con circa 200 film in dieci giorni.

Locarno è il Festival internazionale del cinema più prestigioso della Svizzera. Nato nel 1946, è considerato nel mondo del cinema come il "più piccolo tra i più grandi", alla pari di Cannes, Berlino e Venezia.

Cosa distingue Locarno da questi festival più grandi?

Innanzitutto, Locarno non è un evento gremito di star. La stampa che copre il mondo delle celebrità è quasi assente. Certo, a Locarno c'è sempre qualche grande nome, ma di solito si tratta di personaggi che hanno opinioni insolite sull'industria cinematografica e sulla politica. Durante l'ultima edizione regolare del 2019, il cineasta americano John Waters, ospite d'onore, ha seminato zizzania con le sue affermazioni maliziose sulle scene di sesso nei film.



Quest'anno, il Pardo d'onore è attribuito a John Landis, un regista che ha rivitalizzato la commedia americana e lanciato le carriere di molte leggende immortali, come John Belushi e Dan Aykroyd (The Blues Brothers, 1982) o Eddie Murphy. Non esattamente i volti del cinema che vediamo sulle copertine dei tabloid. Gli ospiti di Locarno sono invitati per i loro film e la loro arte, non per l'aura di celebrità che portano al festival.

La seconda differenza è che Locarno, la città, ha esattamente le dimensioni di un festival del film. Questo antico insediamento - le prime tracce della presenza umana risalgono al XIV secolo avanti Cristo - conta appena 15'000 abitanti (55'000 se si include l'intera area urbana) distribuiti in meno di cinque chilometri quadrati. È un ambiente molto accogliente e totalmente contagiato dalla febbre del cinema. Si ha davvero l'impressione che tutto ruoti attorno al festival, l'unico spettacolo in città. Durante i festival a Cannes, Berlino e Venezia, la vita cittadina continua invece normalmente.

Infine, Locarno si è sempre posizionato come una piattaforma privilegiata per i film d'essai. Essendo il più piccolo tra i più grandi, sarebbe fatale competere per le prime più gettonate del settore (la maggior parte dei registi o dei produttori preferirebbe lanciare il proprio film a Cannes). Invece, Locarno è sempre alla ricerca delle opere più insolite. Sono pellicole che difficilmente si potranno vedere ovunque e che probabilmente verranno proiettate per qualche settimana in un cinema d'essai.

SWI swissinfo.ch è sul posto per offrirvi una copertura diversificata del Festival.

