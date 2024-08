Logitech: ecco il nuovo capo delle finanze, ha trascorsi in Ferrari

(Keystone-ATS) Logitech ha trovato un nuovo responsabile delle finanze (CFO), posizione che era vacante ormai da tre mesi: il gigante svizzero-americano della produzione di mouse, tastiere e webcam ha annunciato la nomina di Matteo Anversa, che entrerà in carica il primo settembre.

“Sono lieta di dare il benvenuto a Matteo nel team dirigenziale di Logitech”, afferma la Ceo Hanneke Faber, citata in un comunicato odierno. “In qualità di esperto CFO di società con un background in ingegneria e tecnologia industriale porta con sé competenze ed esperienze molto adatte a Logitech”.

Particolarmente interessante, agli occhi della dirigenza dell’azienda, è l’esperienza di Anversa nel settore B2B (business-to-business, scambi commerciali tra imprese): come noto Logitech vuole rafforzare il suo impegno nel campo della clientela aziendale. Il neo-assunto può inoltre contare su una prospettiva globale, avendo vissuto e lavorato in Asia, Europa e Nord America.

Anversa si è laureato in ingegneria meccanica presso l’università di Parma, ha doppia cittadinanza italiana e statunitense e ha in passato avuto posizioni dirigenziali presso Fiat Chrysler Automobiles, Ferrari, General Electric e, più recentemente, Gentherm, impresa americana attiva nelle tecnologie innovative di gestione termica per l’industria automobilistica.

Il manager subentra a Meeta Sunderwala, che era stata nominata ad interim a metà giugno, e sostituisce Charles Boynton, che ha lasciato l’incarico a metà maggio.

In borsa oggi Logitech guadagna circa l’1,2%, in un mercato generalmente molto tonico (SMI +2,3%) che si sta lasciando alle spalle i problemi degli ultimi giorni. Dall’inizio dell’anno l’azione ha perso il 10%, mentre positiva rimane la performance sull’arco di 52 settimane: +22%.

Fondata nel 1981 a Apples (VD), Logitech si è rapidamente espansa nella Silicon Valley californiana, specializzandosi nelle periferiche per computer. Oggi è una realtà presente in tutto il mondo con prodotti di vari marchi: oltre a Logitech vanno citati Logitech G, ASTRO Gaming, Ultimate Ears, Jaybird, Blue Microphones e Streamlabs. Nell’esercizio 2023/2024, chiuso a fine marzo, il gruppo ha realizzato un fatturato di 4,3 miliardi di dollari (3,7 miliardi di franchi al cambio attuale) e un utile netto di 612 milioni di dollari.