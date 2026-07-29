Logitech: esercizio 2026/2027 parte bene, risultati sopra le attese

Keystone-SDA

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Parte bene l'esercizio 2026/2027 per Logitech: nel primo trimestre (periodo aprile-giugno) il gigante svizzero-americano della produzione di mouse, tastiere e webcam ha visto le vendite e i profitti crescere sensibilmente, al di là delle attese.

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(Keystone-ATS) Nei tre mesi in questione il gruppo ha contabilizzato ricavi per 1,2 miliardi di dollari (1,0 miliardi di franchi), in progressione del 7% su base annua, emerge dalle indicazioni odierne. Il risultato operativo Ebit è salito del 60% a 259 milioni di dollari, mentre l’utile netto ha fatto un balzo del 61% a 236 milioni. Un importante impulso ai profitti è giunto anche dai rimborsi dei dazi doganali americani.

“Abbiamo registrato un ottimo primo trimestre in un contesto dinamico”, afferma la CEO Hanneke Faber, citata in un comunicato. “L’innovazione e un marketing più incisivo hanno trainato una forte crescita in tutte le categorie principali di prodotti”, aggiunge la 57enne dirigente olandese con un passato di atleta di punta (è stata sette volte campionessa nazionale di tuffi), un master in economia aziendale e una laurea in giornalismo dell’Università di Houston, ottenuta grazie a una borsa di studio sportiva.

I dati resi noti sono superiori alle previsioni degli analisti.

Fondata nel 1981 ad Apples (VD), Logitech si è rapidamente espansa nella Silicon Valley californiana, specializzandosi nelle periferiche per computer. Oggi è una realtà presente in tutto il mondo con prodotti di vari marchi: oltre a Logitech vanno citati Logitech G, ASTRO Gaming, Ultimate Ears, Jaybird, Blue Microphones e Streamlabs.