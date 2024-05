Logitech: in arrivo altro aumento dividendo, è 11esimo consecutivo

2 minuti

(Keystone-ATS) In arrivo un altro aumento di dividendo per Logitech, l’undicesimo consecutivo.

Per l’esercizio 2023/2024 il gigante svizzero-americano della produzione di mouse, tastiere e webcam punta a versare 1,16 franchi, 10 centesimi in più di quanto corrisposto per i dodici mesi precedenti.

“L’aumento proposto dimostra il continuo impegno di Logitech a distribuire costantemente denaro agli azionisti”, si legge in un comunicato odierno. Il ritocco ha ottenuto il via libera del consiglio di amministrazione: la parola finale sarà comunque data dall’assemblea degli azionisti, che si terrà il 4 settembre a Losanna.

Come ormai noto dalla fine di aprile l’azienda ha chiuso l’esercizio scorso con un fatturato di 4,3 miliardi di dollari (3,9 miliardi di franchi al cambio attuale) e un utile netto di 612 miliardi di dollari.

Le indicazioni odierne non hanno avuto soverchio effetto in borsa: nella prima ora di contrattazioni l’azione è risultata praticamente invariata, a fronte di un mercato generalmente orientato a un timido rialzo. Dall’inizio di gennaio il valore ha guadagnato l’1%, ma ben più positiva è la performance, pari al +41%, sull’arco di un anno.

Fondata nel 1981 a Apples (VD), Logitech si è rapidamente espansa nella Silicon Valley californiana, specializzandosi nelle periferiche per computer. Oggi è una realtà presente in tutto il mondo con prodotti di vari marchi: oltre a Logitech vanno citati Logitech G, ASTRO Gaming, Ultimate Ears, Jaybird, Blue Microphones e Streamlabs. “Logitech progetta prodotti che aiutano le aziende a prosperare e uniscono le persone attraverso la musica, i giochi, lo streaming, i video e l’informatica”, afferma l’azienda.