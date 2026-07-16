Londra, Fifa investighi su striscione delle Malvinas

Keystone-SDA

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Il governo britannico ha chiesto alla Fifa di aprire un'indagine dopo che i giocatori dell'Argentina hanno esposto uno striscione con la scritta "Las Malvinas son Argentinas" al termine della semifinale mondiale vinta 2-1 contro l'Inghilterra ieri ad Atlanta.

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(Keystone-ATS) Il ministro per le Imprese Peter Kyle ha definito il gesto una “violazione flagrante” delle regole Fifa che vietano simboli politici sul terreno di gioco, chiedendo all’organo di governo del calcio mondiale di indagare “a fondo”.

Downing Street ha appoggiato la richiesta: “Il Mondiale potrebbe non essere nostro, ma le Isole Falkland lo sono di sicuro”, ha dichiarato un portavoce del premier Keir Starmer secondo quanto riporta Afp.

Le isole Falkland, o Malvinas per gli argentini, sono state nel 1982 al centro di una guerra tra Argentina e Regno Unito, quando l’esercito del Paese sudamericano invase l’arcipelago e i britannici risposero militarmente.

Già alla vigilia della partita di ieri la tensione era alta: Victoria Villarruel, vicepresidente argentina, aveva definito gli inglesi “pirati usurpatori”. E, dopo la vittoria, il ministro degli Esteri argentino Pablo Quirno ha reso noto che Buenos Aires ha presentato una protesta formale per il passaggio di una nave da guerra britannica, la Hms Medway, nelle acque territoriali argentine nei pressi delle Falkland.