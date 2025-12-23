Londra: arrestata Greta Thunberg durante raduno pro-pal

Keystone-SDA

L'attivista svedese Greta Thunberg è stata arrestata oggi a Londra dalla polizia britannica mentre partecipava a una manifestazione pro-pal.

(Keystone-ATS) Lo hanno reso noto gli organizzatori dell’iniziativa, promossa per solidarizzare con otto detenuti del gruppo Palestine Action che stanno conducendo una sciopero della fame da più di 50 giorni per protestare contro la loro condizione nel Regno Unito, dove sono in stato di reclusione preventiva da mesi a margine della contestata messa al bando per “terrorismo”, voluta dal governo di Keir Starmer, dell’organizzazione di cui fanno parte.