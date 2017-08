Nelle profondità ghiacciate

Per lungo tempo era considerato tabù addentrarsi in un ghiacciaio poiché era ritenuto troppo pericoloso. Per il momento sono pochi quelli che trovano il coraggio per avventurarvisi. Negli anni Novanta alcuni ricercatori polacchi hanno svolto le prime osservazioni. Si sono recati nei ghiacciai sull’isola Spitzbergen, dove il rischio era piuttosto ridotto. Le condizioni climatiche nell’inverno artico sono ideali poiché il freddo persistente gela tutto. L’inverno nella zona temperata cela invece alcuni rischi in più: in alta quota si possono registrare improvvisi cambiamenti di temperatura, ciò che può causare lo scioglimento repentino di grandi quantità di ghiaccio. È per questo motivo che le ricerche nelle caverne nei ghiacciai alpini sono piuttosto rare.

Dopo le prime esperienze degli speleologi polacchi, altri team internazionali si sono avventurati all’interno dei ghiacciai artici e himalayani. Nonostante la spettacolarità delle loro osservazioni, la scienza non vi ha prestato particolare attenzione. La ricerca nelle grotte di ghiaccio veniva tutt’al più considerata un’avventura. Di altro avviso è il glaciologo scozzese Doug Benn. Per anni ha studiato i laghi che si formano nei ghiacciai dell’Himalaya, cercando di capire perché si svuotassero continuamente. Egli ha trovato la risposta a questo interrogativo nelle viscere dei ghiacciai. Benn ha scoperto che l’acqua si comporta come con la roccia: si scava una via lungo i punti deboli. Se nella roccia è un processo che dura milioni di anni, nel ghiaccio è molto più rapido. Durante l’estate si può formare un canale di deflusso, che nel corso dell’inverno viene di nuovo chiuso. Rimangono aperti ancora molti interrogativi, mentre le risposte sono sempre più impellenti.

Il graduale scioglimento dei ghiacciai libererà nei prossimi anni immense riserve di acqua. Intere regioni rischiano di essere investite da enormi masse di acqua a causa dello straripamento dei laghi glaciali. «È importante addentrarsi nei ghiacciai per comprendere la complessità dei processi e per fare piazza pulita delle semplici teorie del bilancio idrico. Tuttavia molti glaciologi la ritengono un’attività troppo pericolosa. Bisogna ricordare che gli incidenti hanno coinvolto quasi solo turisti che hanno sostato davanti alla bocca del ghiacciaio, dove soprattutto in estate si rischia di essere colpiti da un pezzo di ghiaccio», indica Benn. In inverno il ghiaccio è invece relativamente stabile.