The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Lonza chiude un solido terzo trimestre e conferma le previsioni

Keystone-SDA

Lonza consolida il suo percorso di crescita e chiude il terzo trimestre con un rendimento definito forte nel segmento sviluppo e produzione di medicinali (per conto di terzi), mentre il comparto capsule e ingredienti farmaceutici è tornato a crescere.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) In un punto della situazione odierno che viene definito “qualitativo” – non sono state fornite cifre sull’andamento degli affari – l’azienda ha anche confermato le previsioni per l’insieme dell’anno.

La reazione della borsa alle novità odierne è stata buona: in mattinata l’azione della società saliva del 3%. Dall’inizio di gennaio il titolo – che fa parte dell’SMI, l’indice dei principali titoli – ha guadagnato l’8% e positiva è anche la performance sull’arco dodici mesi (+7%) e di cinque anni (+1%).

Fondata nel 1897, Lonza è nata a Gampel, in Vallese, sulle rive del fiume Lonza, un affluente del Rodano. Nel 1909 si è trasferita a Visp (VS). Nel 1974 è entrata nell’orbita di Alusuisse, per poi uscirne nel 1999 ed essere quotata in borsa. La sede è stata spostata nel centro operativo del gruppo a Basilea nel 2002. Oggi Lonza è una realtà con 19’000 impieghi a tempo pieno che nel 2024 ha generato un fatturato di 6,6 miliardi di franchi.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR