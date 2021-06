Lonza vola in borsa, forse produrrà farmaco Alzheimer

Per gli azionisti di Lonza le buone notizie sembrano non finire mai. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT sda-ats

08 giugno 2021

La prospettiva di possibili ordinativi legati alla produzione di un nuovo farmaco contro l'Alzheimer sta facendo volare Lonza in borsa: le azioni del gruppo farmaceutico renano sono arrivate oggi a guadagnare il 5%, salendo al massimo storico di 642,60 franchi.

Tutto è partito con l'approvazione negli Stati Uniti - da parte della FDA, l'autorità di controllo dei medicamenti - dell'Aducanumab, un preparato sviluppato dal gruppo biotecnologico americano Biogen e dalla giapponese Eisai. Si tratta del primo farmaco in grado di trattare le cause dell'Alzheimer.

Gli analisti di Deutsche Bank hanno subito pensato a Lonza, che già produce il principio attivo per il vaccino anti-Covid dell'americana Moderna. Da sola Biogen - la cui sede internazionale è a Zugo - non sarà in grado di fornire le necessarie capacità di produzione per il nuovo medicinale. Ecco quindi che potrebbe entrare in gioco Lonza: un'azienda grande e con pochi concorrenti diretti.

Gli stessi pensieri hanno animato anche gli specialisti di Goldman Sachs, che hanno alzato la loro raccomandazione sul titolo Lonza da "mantenere" a "comprare", fissando un obiettivo di corso di 745 franchi. A loro avviso Aducanumab ha il potenziale per fornire una spinta rivoluzionaria alla produzione globale di farmaci derivati dalle biotecnologie.

Per Lonza il 2021 si prospetta quindi nuovamente un successo. Il 2020 è stato l'anno che - complice il coronavirus - ha messo il gruppo sotto i riflettori a livello mondiale, con un effetto che in borsa non è mancato, considerato che quando è scoppiata la crisi pandemica l'azione veniva scambiata a meno della metà di oggi, cioè a circa 300 franchi.

Ma l'impresa ha una storia più che centenaria, che testimonia anche l'evoluzione dell'industria elvetica. Fondata nel 1897, Lonza è nata a Gampel, in Vallese, sulle rive del fiume Lonza, un affluente del Rodano. Nel 1909 si è trasferita a Visp (VS). Nel 1974 è entrata nell'orbita di Alusuisse, per poi uscirne nel 1999 ed essere quotata in borsa. La sede è stata spostata nel centro operativo del gruppo a Basilea nel 2002. Oggi Lonza è una realtà con 14'000 impieghi che nel 2020 ha generato un fatturato di 4,5 miliardi di franchi.