Losanna: auto su manifestanti pro Palestina, 2 feriti

Keystone-SDA

Ieri pomeriggio a Losanna un'automobile guidata da un 56enne vodese domiciliato nel capoluogo ha investito alcuni manifestanti filopalestinesi: il bilancio è di due feriti lievi.

(Keystone-ATS) Le motivazioni dell’uomo devono ancora essere chiarite. Alla dimostrazione hanno partecipato tra le 1500 e le 2000 persone.

Il raduno è iniziato intorno alle 17.00 sulla Place de la Riponne, non lontano dalla (ex) cattedrale, e in prima serata è proseguito verso sud fino al quartiere Montbenon, nei pressi della stazione. A metà strada, nel quartiere Chauderon, intorno alle 19.00, il 56enne ha guidato in direzione della folla, ha riferito la polizia comunale di Losanna tardi ieri sera in un comunicato. In un primo tempo, ieri sera, le forze dell’ordine avevano indicato che non vi erano stati feriti.

In un video ottenuto da Keystone-ATS si vede un’auto sportiva di colore nero percorrere il ponte denominato Chauderon in contromano. Giunto in prossimità dei manifestanti, l’automobilista ha rallentato prima di procedere a zig zag tra i presenti, frenare un’ultima volta e proseguire la sua corsa senza mai fermarsi. L’intera vicenda è durata 13 secondi.

Due feriti leggeri

“Mentre i manifestanti erano fermi in fondo all’avenue de Beaulieu, a un’estremità del ponte Chauderon, un veicolo immatricolato nel cantone di Vaud non si è fermato, nonostante gli ordini della polizia presente sul posto”, confermano le forze dell’ordine comunali nella loro nota. “La folla ha reagito con veemenza e ha cercato di fermare l’auto, arrecandole danni”.

Sempre secondo la polizia losannese, “molte persone hanno subito uno shock e altre due hanno riportato ferite lievi che non hanno richiesto cure mediche sul posto”. Il conducente è stato arrestato a sud del ponte Chauderon. Il Ministero pubblico ha avviato un’indagine. La polizia non si pronuncia sul movente dell’uomo.

Manifestazione non autorizzata

Secondo le stime della polizia, la dimostrazione ha riunito tra i 1500 e i 2000 militanti e simpatizzanti filopalestinesi. La manifestazione “non autorizzata”, precisano le forze dell’ordine di Losanna, si è svolta in modo pacifico, sotto la supervisione della polizia.