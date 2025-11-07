Losanna: cade da balcone e muore durante intervento polizia

Keystone-SDA

Un cittadino francese di 37 anni è morto mercoledì a Losanna dopo essere precipitato dal balcone del suo appartamento al termine di un intervento di polizia.

(Keystone-ATS) Le forze dell’ordine, indica un comunicato odierno del Ministero pubblico vodese, erano state allertate da un familiare per cercare di calmare l’uomo, che si era barricato nella propria abitazione. All’arrivo dei soccorsi, l’individuo ha rifiutato di aprire la porta e si è recato sul balcone, al sesto piano, impugnando un’arma bianca. Sul posto sono intervenute altre pattuglie e una squadra di negoziatori.

Dopo diverse ore di trattative senza esito, le unità speciali sono entrate nell’appartamento intorno alle 20. Nonostante l’uso di un taser e di fumogeni, l’uomo ha scavalcato la ringhiera del balcone precipitando nel vuoto, mancando il materasso di protezione predisposto sotto l’edificio. Gravemente ferito, è stato trasportato all’Ospedale universitario di Losanna (CHUV), dove è deceduto un’ora più tardi.

Nella nota, il Ministero pubblico afferma di aver aperto un’inchiesta penale per chiarire lo svolgimento dell’intervento e le circostanze che hanno portato al decesso.