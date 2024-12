Losanna: coppia etiope si barrica in centro migranti

Keystone-SDA

Una coppia etiope in fase di rinvio si è barricata questa mattina all'interno del Centro vodese di accoglienza per migranti (EVAM) a Losanna, nel quartiere della stazione. Dopo quattro ore, l'uomo e la donna sono stati presi in custodia dalle forze dell'ordine.

2 minuti

(Keystone-ATS) Tutto è iniziato intorno alle 7 del mattino, quando una pattuglia di polizia si è recata nel centro per richiedenti asilo con l’incarico di prendere a carico un uomo di 28 anni e una donna di 24 che dovevano essere rimpatriati nell’ambito del sistema di Dublino, ha detto a Keystone-ATS il portavoce della polizia cantonale Jean-Christophe Sauterel.

La coppia doveva essere portata all’aeroporto di Ginevra per essere imbarcata su un volo di linea non accompagnato per la Romania, il Paese in cui l’uomo e la donna erano registrati e in cui avevano fatto richiesta di asilo, ha spiegato il portavoce.

All’arrivo degli agenti, le due persone si sono barricate nella loro stanza. E visto che i due erano armati con diversi coltelli, è stato richiesto l’intervento della speciale Task Force della polizia di Losanna e dei suoi negoziatori. È stato inoltre deciso l’impiego di un enorme materasso gonfiabile posato in strada.

Stando al portavoce, le trattative sono andate a buon fine e poco prima della 11 le due persone hanno lasciato da sole il centro e sono state accompagnate con un ambulanza in ospedale per controlli. La procedura di rinvio proseguirà il suo corso, ha precisato Sauterel.

Per motivi di sicurezza, la zona di Rue du Simplon e il Passage des Saugettes sono stati chiusi al pubblico per quasi quattro ore. Sul posto sono intervenuti una trentina di agenti di polizia e anche i pompieri.