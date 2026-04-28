Losanna: festival dedicato a Beethoven nel 2027

Keystone-SDA

L'Orchestre de chambre de Lausanne (OCL) festeggerà Beethoven dal 10 al 17 maggio del 2027. Per il bicentenario della morte del compositore tedesco, l'ensemble diretto dal francese Renaud Capuçon presenterà l'integrale delle sue sinfonie e dei suoi concerti.

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(Keystone-ATS) L’OCL ha evocato oggi presentando la stagione 2026/2027, un festival “senza dubbio unico nel suo genere”. Esso consiste in otto concerti al Théâtre de Beaulieu di Losanna. Ciascuno dei cinque Concerti per pianoforte di Beethoven saranno suonati da un pianista diverso.

Il fratello di Renaud Capuçon, il violoncellista Gautier Capuçon, si esibirà nel Triplo concerto con la pianista svizzero-argentina e leggenda vivente Martha Argerich. Quest’ultima sarà anche la protagonista del Concerto per pianoforte e orchestra n. 2.

L’omaggio a Ludwig van Beethoven (1770-1827) includerà anche, a titolo introduttivo, il 29 aprile 2027, alla salle Métropole, un recital di tre sonate interpretate da Renaud Capuçon (violino) e Mao Fujita (piano).

L’OCL onorerà Beethoven anche all’estero, con una tournée ad aprile 2027, che farà tappa in varie sale prestigiose a Roma, Firenze, Milano, Parigi e Vienna. Per l’occasione, l’orchestra losannese sarà accompagnata da Martha Argerich.

Per il resto della stagione 2026/2027, l’OCL presenterà un repertorio che si espande su tre secoli, da Bach alla compositrice francese Charlotte Sohy.