Losanna: incendio in scuola elementare, 500 allievi evacuati

Keystone-SDA

Un incendio è scoppiato questo pomeriggio nella scuola elementare Entre-Bois di Losanna. Le fiamme sono state domate rapidamente, ma 500 alunni sono stati evacuati per motivi di sicurezza. In quattro hanno riportato lievi disturbi, senza però essere ospedalizzati.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’intervento ha mobilitato due pattuglie della polizia municipale, i pompieri e due ambulanze, precisa la polizia di Losanna in un comunicato. Non sono stati segnalati disagi al traffico nella zona.