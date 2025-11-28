The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Losanna: incendio in scuola elementare, 500 allievi evacuati

Keystone-SDA

Un incendio è scoppiato questo pomeriggio nella scuola elementare Entre-Bois di Losanna. Le fiamme sono state domate rapidamente, ma 500 alunni sono stati evacuati per motivi di sicurezza. In quattro hanno riportato lievi disturbi, senza però essere ospedalizzati.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’intervento ha mobilitato due pattuglie della polizia municipale, i pompieri e due ambulanze, precisa la polizia di Losanna in un comunicato. Non sono stati segnalati disagi al traffico nella zona.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR