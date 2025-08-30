The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Losanna: marcia bianca in memoria dell’adolescente morto in scooter

Keystone-SDA

Circa 800 persone hanno partecipato oggi a Losanna ad una marcia silenziosa in memoria di Marvin, il 17enne deceduto mentre cercava di fuggire dalla polizia in scooter. Il corteo è terminato sul luogo dell'incidente nel quartiere di Prélaz.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Siamo qui per Marvin Shalom. ‘Shalom’ significa “pace”, vi ringraziamo di marciare pacificamente”, aveva chiesto lo zio del giovane prima che il corteo si mettesse in moto.

Vestiti di bianco, con magliette con l’effigie di Marvin, i partecipanti hanno iniziato a marciare in silenzio. Fra di essi, molti adolescenti. Alcuni hanno imbracciato cartelli proclamando “Justice pour Marvin” (Giustizia per Marvin), “Je t’aime petit frère” (Ti voglio bene piccolo fratello) o ancora “Le temps n’effacera jamais ton sourire” (Il tempo non cancellerà mai il tuo sorriso).

Giunti davanti alla cappella funeraria di Saint-Roch, dove riposa il corpo dell’adolescente, i partecipanti hanno osservato un minuto di silenzio. Il corteo è poi proseguito in silenzio fino al muro del quartiere di Prélaz, teatro dell’incidente, dove gli hanno reso omaggio.

La morte del giovane ha suscitato diverse rivolte a Losanna con scontri avvenuti domenica e lunedì sera nel quartiere di Prélaz. Tra le 150 e le 200 persone, alcune delle quali incappucciate, avevano partecipato a questi atti di violenza.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
8 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
33 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
31 Mi piace
59 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR