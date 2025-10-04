Losanna: panchine arcobaleno ridipinte di bianco

Keystone-SDA

Il comune di Losanna ha sporto denuncia dopo che almeno quattro panchine dipinte con i colori dell'arcobaleno inaugurate di recente sono state vandalizzate e ridipinte di bianco. Gli arredi danneggiati saranno sostituiti.

(Keystone-ATS) “La città sporge sistematicamente denuncia quando avvengono fatti del genere”, ha dichiarato oggi a Keystone-ATS Pierre-Antoine Hildbrand, responsabile della sicurezza, confermando una notizia diffusa da “24 Heures”. A suo avviso “è triste prendersela con delle panchine per il loro colore”.

Il 23 di settembre, la città ha inaugurato undici panchine colorate nell’ambito della sua politica LGBTIQ+. La cerimonia è stata caratterizzata dalla presenza di oppositori che hanno denunciato un recupero del movimento queer, o pinkwashing, da parte delle autorità municipali.