Lotta a hooliganismo nel calcio: introdotte misure malgrado no SFL

2 minuti

(Keystone-ATS) Per lottare contro il tifo violento nel calcio, i Cantoni, contro il parere unanime della Swiss Football League (SFL, la federazione calcistica elvetica) e dei club, a partire dalla prossima stagione introdurranno nuove misure.

Designate con l’espressione di modello a cascata, non contemplano i biglietti nominativi.

L’obiettivo comune di tutti gli attori coinvolti è che questi provvedimenti non debbano mai essere implementati, ha indicato oggi in una conferenza stampa a Berna il gruppo di lavoro delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni. Tuttavia, nel caso in cui il dialogo e le altre misure preventive non permettessero di prevenire disordini, le autorità devono poter contare su una serie di strumenti che consentano loro di reagire in modo proporzionato.

La SFL e i club hanno respinto all’unanimità il modello, che prevede quattro livelli di sanzioni che scattano automaticamente dopo un evento violento nell’ambito della Super League, il più alto livello professionistico del campionato svizzero di calcio. Lo considerano inefficace, unilaterale e sproporzionato.

Il gruppo di lavoro, istituito dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), ritiene che queste misure siano soprattutto “preventive” prima che “punitive”, ha detto ai media Karin Kayser-Frutschi, copresidente della CDDGP.

I biglietti nominativi non sono inclusi nelle nuove misure, ma le autorità hanno annunciato di avviare un lavoro giuridico affinché si sia pronti nel caso i cui dovessero essere introdotti.