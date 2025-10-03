The Swiss voice in the world since 1935
LU: ciclista 76enne muore dopo collisione con camion a Lucerna

Keystone-SDA

Una collisione tra una bicicletta e un camion è stata fatale ieri pomeriggio nella città di Lucerna per il ciclista. Il 76enne è infatti deceduto sul luogo dell'incidente, ha indicato oggi in una nota la polizia cantonale lucernese.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Intorno alle 16.00 il ciclista e il camionista stavano entrambi percorrendo una strada presso il Luzernerhof, vicino al lago, e volevano proseguire in direzioni diverse, quando è avvenuto lo scontro. Ad avere la peggio è stato il 76enne sulla due ruote. Il camionista è rimasto illeso, ma è stato portato in ospedale per un controllo, ha precisato la polizia, che ha lanciato un appello ad eventuali testimoni.

Chiunque è in grado di fornire informazioni viene invitato a mettersi in contatto con gli inquirenti delle forze dell’ordine lucernesi (041 248 81 17).

A causa dell’incidente, il traffico nei pressi del Luzernerhof ha subito restrizioni per circa due ore e mezza.

