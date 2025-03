LU: diverse decine animali morti in incendio stalla a Richenthal

Keystone-SDA

Diverse decine di animali sono morti sabato mattina nell'incendio di uno stabile agricolo a Richenthal, nel Canton Lucerna. Un pompiere ha riportato lievi ferite mentre cercava di salvare maiali e un vitello dalle fiamme.

(Keystone-ATS) Il vigile del fuoco è stato trasportato in ospedale per dei controlli, ha indicato oggi la polizia cantonale lucernese in una nota.

L’allarme è stato lanciato alle 3.40 del mattino. Quando i servizi di emergenza sono arrivati sul posto, la stalla era già in fiamme. Non è stato possibile evitare che l’edificio bruciasse.

Una decina di maiali, diverse decine di maialini e un vitello non hanno potuto essere salvati dalle fiamme. Sono invece stati tratti in salvo un centinaio di altri animali, ha precisato la polizia.

La causa dell’incendio è oggetto di un’indagine, mentre l’ammontare dei danni non è ancora noto.