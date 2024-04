LU: eccessi velocità pubblicati su TikTok, quasi 3 anni carcere

1 minuto

(Keystone-ATS) Il Tribunale penale cantonale di Lucerna ha condannato un 24enne a due anni e dieci mesi di carcere, in parte sospesi, per ripetuti gravi eccessi di velocità.

Il giovane adulto pubblicava sulla piattaforma TikTok le immagini del contachilometri mentre sforava i limiti.

La corte lucernese, quale tribunale di prima istanza, ha stabilito che il pirata della strada dovrà passare otto mesi in prigione. I restanti 26 sono sospesi con la condizionale per un periodo di prova di tre anni. L’uomo dovrà inoltre pagare una multa di 800 franchi e sostenere le spese della procedura penale per un totale di altri 9267 franchi, si legge nella sentenza pubblicata stamani.

L’11 aprile, quando è stato celebrato il processo, il ministero pubblico aveva chiesto una pena detentiva di tre anni e sei mesi nonché una multa di 1300 franchi.

Il 24enne aveva pubblicato su Tiktok un video in cui mostrava di viaggiare a 198 chilometri orari sull’autostrada A2 ad Eich, tra Lucerna e Sursee, sulla sponda destra del lago di Sempach (LU). Il filmato è stato trasmesso alla polizia da una terza persona. Dopo l’arresto, le forze dell’ordine hanno trovato altri cinque video sullo smartphone dell’imputato. Secondo le immagini l’uomo circolava a velocità comprese tra i 123 e i 202 chilometri orari.