LU: recluta affetta da meningite, niente fine settimana a casa
Una recluta della caserma di Emmen (LU) è stata ricoverata in ospedale la scorsa notte a causa di un'infezione da meningite. A titolo precauzionale, a 120 commilitoni è stato vietato il permesso di uscita per il fine settimana.
(Keystone-ATS) I compagni del malato vengono trattati preventivamente con antibiotici e possono far capo ad un supporto psicologico, precisa l’esercito in una nota odierna. Trascorreranno il sabato e la domenica in caserma per limitare possibili contagi.
In Svizzera si registrano ogni anno circa 60 casi di meningite batterica grave, prosegue il comunicato. La malattia si trasmette principalmente da persona a persona attraverso goccioline infette, in particolare in caso di contatto ravvicinato.