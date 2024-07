LU: ricettatori vendevano merce rubata all’estero, arrestati

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La polizia di Lucerna ha arrestato sei presunti ricettatori che tra maggio e ottobre 2023 avrebbero rivenduto all’estero biciclette, e-bike, e-scooter, apparecchi elettrici e altre merci per un valore complessivo di circa 255’000 franchi.

Il principale sospettato è un cittadino tedesco di 39 anni residente a Lucerna, ha comunicato oggi la procura cantonale. L’uomo – in base alle indagini – avrebbe acquistato un centinaio di bici elettriche e non di alta qualità, sei e-scooter, come anche diversi apparecchi e attrezzi elettrici da ladri, tra gli altri tossicodipendenti, che pagava in denaro contante o con droga. Il principale sospettato passava poi la merce a terzi, che la rivendevano all’estero.

Nel settembre 2023, un furgone che trasportava biciclette e e-scooter rubati è stato intercettato alla frontiera di Basilea. Due autisti polacchi sono stati arrestati sul posto. In seguito sono stati fermati anche il principale sospettato e altre tre persone coinvolte.

Durante la perquisizione dell’abitazione del principale sospettato a Lucerna, la polizia ha sequestrato anche stupefacenti, precisa la nota, aggiungendo che l’indagine è condotta dalla procura cantonale.