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LU: violento temporale, alberi abbattuti e cantine allagate

LU: violento temporale, alberi abbattuti e cantine allagate
LU: violento temporale, alberi abbattuti e cantine allagate Keystone-SDA

Violenti temporali accompagnati da forte vento hanno causato danni ieri sera nel canton Lucerna. Secondo la polizia cantonale, alberi abbattuti hanno bloccato le strade e l'acqua piovana è penetrata in diverse cantine.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) A causa del temporale, le forze dell’ordine hanno ricevuto oltre 60 chiamate d’emergenza tra le 16:20 e le 20:25, si legge in una nota odierna. I pompieri sono stati impegnati per ore in diversi comuni. A Neuenkirch (LU), un operaio è stato colpito da un pezzo di metallo trascinato dal vento ed è rimasto leggermente ferito.

Molte chiamate d’emergenza sono state effettuate a causa degli alberi abbattuti, che hanno ostacolato il traffico stradale. Anche alcuni veicoli sono stati danneggiati dalla caduta di rami.

Diversi fulmini hanno colpito degli edifici, ha precisato ancora la polizia. A causa del forte vento alcune barriere da cantiere sono cadute. Inoltre, l’acqua si è incuneata in cantine e garage.

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