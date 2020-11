Lugano: ferite due donne, Fedpol sospetta atto terroristico

Aggredite due donne in un grande magazzino a Lugano, la Fedpol sospetta atto terroristico KEYSTONE/Ti-Press/Pablo Gianinazzi sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 novembre 2020 - 19:50

(Keystone-ATS)

Una donna svizzera di 28 anni ha aggredito oggi due altre donne poco prima delle 14.00 in un grande magazzino di Lugano. La direttrice dell'Ufficio federale di polizia (Fedpol), Nicoletta della Valle, sospetta che dietro l'attacco ci sia una motivazione terroristica.

"Questo attacco non mi sorprende", ha detto della Valle questa sera durante una conferenza stampa a Bellinzona. Atti del genere si verificano in tutto il mondo. La Fedpol ha lavorato a stretto contatto con la polizia cantonale ticinese per indagare sul caso.

Parallelamente alla conferenza stampa, la Fedpol ha annunciato su Twitter l'apertura di un procedimento penale.

Secondo i primi elementi dell'inchiesta, la 28enne ha prima tentato di strangolare una donna, poi ha colpito una seconda al collo con un coltello. Una delle due è stata gravemente ferita, ma la sua vita non è in pericolo, l'altra ha riportato lesioni leggere, ha comunicato la polizia cantonale.

L'autrice dell'aggressione è stata fermata da una coppia di clienti e quindi arrestata dalla polizia.