Democrazia diretta in Svizzera
Lukashenko, “missili russi Oreshnik schierati in Bielorussia”

Keystone-SDA

Il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, ha annunciato che il nuovo sistema missilistico russo Oreshnik è entrato in servizio sul territorio bielorusso a partire da ieri, 17 dicembre.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha dichiarato nel suo discorso al popolo e al Parlamento bielorusso durante l’Assemblea popolare bielorussa a Minsk.

“Le prime posizioni sono equipaggiate con il sistema missilistico Oreshnik; è arrivato ieri e sta entrando in servizio”, ha dichiarato Lukashenko, citato da Ria Novosti.

Dal canto suo, il cancelliere federale Friedrich Merz intende utilizzare il patrimonio della Banca centrale russa immobilizzato in Germania a sostegno dell’Ucraina, si tratta di una concessione alle richieste del governo belga. Lo riferisce l’agenzia tedesca Dpa che cita persone impegnate nelle trattative.

