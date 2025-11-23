Lula, ‘preoccupato per l’escalation militare nei Caraibi’

Keystone-SDA

Il presidente brasiliano Lula si è detto "molto preoccupato" per la presenza militare statunitense nel Mar dei Caraibi, vicino al Venezuela, aggiungendo che intende discuterne con il suo omologo americano, Donald Trump.

(Keystone-ATS) Gli Stati Uniti hanno schierato la più grande portaerei del mondo, accompagnata da una flotta di navi da guerra e aerei da combattimento, nei Caraibi per condurre operazioni antidroga, che il presidente venezuelano Nicolás Maduro denuncia come una “minaccia” volta a rovesciarlo.

“Penso che non ci sia motivo di fare una guerra ora”, ha detto Lula ai giornalisti a Johannesburg dopo il vertice del G20. “Non ripetiamo l’errore commesso nella guerra tra Russia e Ucraina. Una volta sparato un colpo, è difficile prevedere come andrà a finire”, ha avvertito, sottolineando che il suo Paese confina con il Venezuela. “È importante cercare di trovare una soluzione prima che si verifichi”.