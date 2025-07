Lula firma il decreto sulla legge di reciprocità economica

Keystone-SDA

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha firmato il decreto che regolamenta la Legge di reciprocità economica approvata dal Parlamento il 2 aprile scorso. Il testo sarà pubblicato nelle prossime ore nel Diario oficial da união, srando ai media.

(Keystone-ATS) Secondo quanto riporta il sito di Cnn Brasil, il decreto è una risposta alle tariffe economiche imposte al Brasile in modo unilaterale, come l’annuncio di dazi del 50% sui prodotti verdeoro fatto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Il decreto di Lula prevede due iter per l’applicazione delle ritorsioni nei confronti di paesi o blocchi economici che hanno adottato misure unilaterali contro prodotti brasiliani. Per le situazioni non urgenti si ricorrerà alla procedura ordinaria, con tempi lunghi e consultazioni pubbliche.

L’iter di emergenza per le situazioni eccezionali, in cui la capacità di risposta dovrà essere data urgentemente non prevede consultazione pubblica e a valutare sarà un comitato interministeriale presieduto dal ministero di Sviluppo commercio e industria.

In entrambi i casi, ci sarà una comunicazione diplomatica in ogni fase del processo, nel tentativo di consentire negoziati commerciali per evitare l’applicazione della reciprocità.

La nuova norma entra in vigore da domani, 15 luglio.