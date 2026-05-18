Lupi: misure di regolazione danno i loro frutti

Keystone-SDA

Le misure di regolazione del lupo, in particolare gli abbattimenti preventivi, stanno dando i loro frutti. Secondo un rapporto dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) pubblicato oggi, la rapida crescita della popolazione di questi predatori è stata rallentata.

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(Keystone-ATS) Tra il 1° settembre 2025 e il 31 gennaio 2026, l’UFAM ha autorizzato l’abbattimento di 115 lupi. Alla fine ne sono stati uccisi 77. Era la terza volta che i Cantoni potevano intervenire in modo preventivo, ricorda l’UFAM in un comunicato.

Per il periodo 2024-2025, l’UFAM aveva approvato la regolazione di 125 lupi e 92 erano stati abbattuti. Un anno prima, erano stati autorizzati 100 abbattimenti e 55 animali erano stati uccisi.

L’UFAM precisa ancora che la percentuale di abbattimenti errati è stata bassa (quattro casi) durante il periodo di regolazione 2025-2026.

Crescita frenata

Al termine di questo periodo, la Svizzera contava 30 branchi che vivevano esclusivamente sul suo territorio e 10 branchi transfrontalieri. In totale, 350 individui sono stati rilevati durante il periodo di monitoraggio 2025-2026. Nove cantoni ospitavano almeno un branco: Vallese, Vaud, Neuchâtel, Grigioni, Glarona, San Gallo, Ticino, Svitto e Obvaldo. In questi due ultimi cantoni sono stati rilevati branchi per la prima volta.

Alla fine del periodo di regolazione 2024-2025, c’erano 25 branchi svizzeri e 11 transfrontalieri (uno in più rispetto all’anno precedente).

Sebbene il numero di branchi continui ad aumentare, la crescita esponenziale della popolazione di lupi sembra rallentata, scrive l’UFAM. Tuttavia questa tendenza potrà essere confermata con certezza solo dopo diversi ulteriori periodi di regolazione.

Protezione delle greggi

Il rapporto sottolinea inoltre l’importanza della protezione delle greggi per limitare i danni. Dopo aver raggiunto un picco nel 2022, gli attacchi sono diminuiti e sono ora vicini ai valori del 2020-2021, quando la Svizzera contava 10-15 branchi.

Per il periodo dal 1° novembre 2024 al 31 ottobre 2025, sono state richieste indennità per danni causati a 808 animali da reddito per un totale di 695’774 franchi. Per il periodo precedente, le indennità riguardavano 1’157 animali.

L’aumento dell’importo delle indennità versate nel 2025 è probabilmente da ricondurre all’aumento degli attacchi ai bovini. Questi danno diritto a indennità più elevate rispetto a capre e pecore, spiega ancora l’UFAM.